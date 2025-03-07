В Егорьевске вручили юбилейные медали женщинам-ветеранам

Председатель совета депутатов муниципального округа Егорьевск, заместитель секретаря Егорьевского отделения «Единой России» Михаил Лавров вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам и труженикам тыла. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В торжественном мероприятии в преддверии 8 марта в средней школе № 8 приняли участие ученики и педагоги. Школьники принесли на мероприятие фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны, прочитали стихи.

Юбилейные медали вручили:

Марии Васильевне Липатовой — ветерану Великой Отечественной войны;

Клавдии Владимировне Михайловой — ветерану Великой Отечественной войны;

Агнии Петровне Никитиной — ветерану Великой Отечественной войны;

Людмиле Гордеевне Макогоновой — бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей;

Лаврентию Авраамовичу Гавову — ветерану Великой Отечественной войны.

Депутат также поздравил женщин-ветеранов с международным женским днем, передал им цветы и пожелал крепкого здоровья.

«Советские девушки и женщины сыграли огромную роль в победе над фашизмом. Они служили в частях противовоздушной обороны, медицинских подразделениях, шли на фронт связистками и телефонистками. Неоценим женский вклад в обеспечение тыла: большая часть работы на производстве легла на хрупкие женские руки. Среди них были и жительницы нашего округа» — сказал Михаил Лавров.

Всего в муниципальном округе Егорьевск вручат 250 юбилейных медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.