В Егорьевске начали массово вывозить снег с улиц после снегопада

В Егорьевске дорожные службы и подрядчики усилили уборку снега, начав массовый вывоз сугробов с городских улиц 28 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Егорьевске 28 января специалисты дорожных служб и благоустройства работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада. С раннего утра на улицах города задействованы десять тракторов МТЗ-82, три трактора МТЗ-320 для расчистки проездов и тротуаров, четыре мини-погрузчика для уборки парковок, два фронтальных погрузчика и пять самосвалов. К работам также подключились подрядчики, предоставившие дополнительные мини-погрузчики, погрузчики, самосвалы и бульдозеры для работы на снегоуборочной базе.

На уборку снега вышли 73 дворника и 15 дополнительных сотрудников. Вывоз снега начался в ночные и утренние часы: собранные сугробы транспортируют на специально оборудованную базу за пределами города. В первую очередь очищают перекрестки, основные магистрали и участки, где скопления снега мешают движению транспорта и пешеходов.

Дорожные службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить проезд по основным направлениям. Особое внимание уделяют подъездам к социальным объектам и местам массового скопления снега. Работы по уборке продолжаются во всех районах города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.