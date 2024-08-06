В Егорьевске проверяют готовность детских садов и школ к новому учебному году

Межведомственная комиссия приступила к проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В ее состав вошли замглавы городского округа Егорьевск Наталья Леликова, представители комитета по образованию, отделов по безопасности и социального развития администрации, службы единого заказчика, руководители образовательных комплексов, центра питания и медики Егорьевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе приемки обращают внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, состояние классов и детсадовских групп, спортивных залов, территорий образовательных учреждений, ограждений, их систем освещения, отопления и оповещения, пищеблоков и столовых, а также исправность школьных автобусов и наличие лекарственных средств в медпунктах.

В преддверии начала нового учебного года необходимые ремонты провели во всех образовательных учреждениях. На эти цели было выделено более 91 млн рублей. Во втором корпусе гимназии № 10 в селе Раменки у здания начальной школы в этом году установили новую детскую площадку. Она стала отличным дополнением к уже существующим мини-футбольному полю и тренажерам на территории школы.

В полном объеме все ученики обеспечены учебниками и пособиями, в том числе теми, которые необходимы для занятий в образовательном центре «Точка роста». В здании дошкольного отделения гимназии № 10 и в корпусе в селе Раменки подходит к концу нормативный срок эксплуатации противопожарной системы. Затраты на установку новой включат в план ближайших работ.

В здании школы № 15 деревни Поповская, где сегодня обучаются порядка 100 учеников, большое внимание уделили подготовке спортивного зала и закупке оборудования для физкультуры. На эти цели направили более 200 тыс. рублей. В планах приобретение тестомеса для школьной столовой.

Замглавы округа Наталья Леликова отметила, что в этом году были тщательно обследованы все пищеблоки егорьевских школ. В некоторых из них прошли ремонты и обновили оборудование, также закупили форму для работников столовых. Все выявленные в ходе приемки образовательных учреждений недочеты будут устранены в кратчайшие сроки, чтобы 2 сентября ребята пришли в обновленные комфортные школы и детские сады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.