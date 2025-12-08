В Егорьевске провели День именинника для детей участников спецоперации 6 декабря

В Егорьевске 6 декабря для детей участников специальной военной операции, родившихся осенью, организовали праздник с поздравлениями, играми и чаепитием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дворце культуры имени Г. Конина в Егорьевске 6 декабря прошел День именинника для детей участников специальной военной операции, родившихся осенью. На праздник пришли заместитель главы округа Наталья Леликова, заместитель председателя совета депутатов Александр Плотников и член комитета семей воинов Отечества Ксения Горячева. Гости пожелали детям здоровья, успехов в учебе и скорейшего возвращения отцов домой.

Аниматоры организовали для ребят веселые игры, танцы, конкурсы и эстафеты с участием персонажей мультфильмов и единорожки. Творческие коллективы Дворца культуры подготовили концертные номера. Завершилось мероприятие чаепитием со сладостями.

Участница праздника Екатерина отметила, что ее сын с радостью посещает такие мероприятия и особенно любит аниматоров и сладкий стол. Александр Плотников подчеркнул, что поддержка семей участников спецоперации остается важной задачей для округа.

