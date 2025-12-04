В Егорьевске прошел праздник для жителей с ограниченными возможностями здоровья

В центре культуры и досуга «Пегас» в Егорьевске 3 декабря отметили Международный день инвалидов праздничным мероприятием для жителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре культуры и досуга «Пегас» в Егорьевске 3 декабря состоялся праздник, посвященный международному дню инвалидов. На мероприятие пригласили жителей с ограниченными возможностями здоровья, многие из которых активно участвуют в общественной жизни, занимаются спортом и творчеством, посещают клуб «Активное долголетие». За активную жизненную позицию участникам вручили грамоты главы и совета депутатов округа.

Директор АНО «Геометрия сердец» и руководитель общественной организации «Метаморфозы» Гузаль Ромашина рассказала, что в этом году реализовали проект — осенний бал для мам особенных детей. В проекте участвовали курсанты Егорьевского авиатехколледжа, а также прошли мастер-классы по кулинарии, поддержанные министерством информационной и молодежной политики Московской области. Итогом станет двухдневная поездка по Подмосковью.

Марина Гущина, мама одного из участников, отметила, что в городе работают спортивные секции для детей с ОВЗ. Ее сын занимается легкой атлетикой и бадминтоном, участвует в соревнованиях вместе с другими детьми.

Поздравления участникам адресовали председатель совета депутатов Михаил Лавров, заместитель главы округа Наталья Леликова и клирик храма Александра Невского Олег Оводков. В создании праздничной атмосферы приняли участие творческие коллективы центра «Пегас» и клуба «Активное долголетие». В округе проживают более 9 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых предусмотрено более 15 мер социальной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.