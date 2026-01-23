В Егорьевске открыли парту героя в честь участника спецоперации Евгения Гусятникова

Парту героя установили в родной школе Евгения Гусятникова, где его вспоминают как справедливого и отзывчивого человека, любившего спорт и уважавшего учителей. На торжественном мероприятии рассказали о его военном пути.

Евгений Гусятников начал службу в 2013 году, заключив контракт с министерством обороны. Он служил морским пехотинцем на Северном флоте, затем старшим радиотелефонистом гаубичного дивизиона Тихоокеанского флота. Участвовал в операциях в Сирии, нес боевые дежурства на кораблях, участвовал в парадах на Красной площади. В 2021 году его перевели в разведывательный батальон, а затем он отправился в Донецкую народную республику для участия в спецоперации. Сослуживцы отмечали его смелость и готовность прийти на помощь.

1 сентября 2022 года Евгений Гусятников погиб при выполнении боевого задания, вынося раненых товарищей из-под обстрела.

Заместитель секретаря егорьевского отделения партии «Единая Россия» Михаил Лавров подчеркнул, что память о герое будет жить среди учеников школы. Первыми за парту героя сели племянница Евгения и активист школьного движения. Родные бойца поделились воспоминаниями о нем.

Школьный хор исполнил песню «Письмо солдату», а школьники передали письма для бойцов спецоперации руководителю городского отделения «Боевого братства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.