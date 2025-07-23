В Егорьевске открыли мемориал участникам СВО

В Егорьевске установили мемориал участникам СВО. С этой инициативой выступили местные жители. Памятник расположили на территории нового городского кладбища, рядом с аллеей погибших воинов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Официальное открытие состоялось 22 июля. Перед родными и близкими бойцов выступили представители администрации, местного совета депутатов, ветераны, представители духовенства. Отслужили молебен. Возложили цветы. Почтили память погибших минутой молчания.

«Каждый из наших ребят — герой, отдавший жизнь не ради наград и похвалы, а ради Родины, ради мирного неба над головой. Пока мы помним их подвиг, они живы в наших сердцах!» — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Говорили о том, как важно — в таких памятниках, в истории, в сердцах увековечить память о событиях, которые происходят сейчас, о людях, которые, не жалея себя, защищают Отечество. В ходе проведения специальной военной операции с февраля 2022 года в рамках частичной мобилизации было призвано 250 жителей Егорьевска. Более 400 человек заключили контракт с министерством обороны, добровольно выбрав службу в рядах вооруженных сил России.

«Я не хочу, чтобы мне было стыдно, когда я стою перед могилами своих дедов», — сказал Герой России Анатолий Коробенков.

Быть достойными великой Победы предков, не сдаваться, объединяться, чтобы вместе преодолевать трудности — так сегодня живет российский народ. Волонтерские организации тоже присутствовали на открытии. Каждый месяц из Егорьевска отправляются маскировочные сети и костюмы, стройматериалы, техника, одежда, продукты питания и медикаменты для бойцов — недавно в зону СВО отправили 95-й гуманитарный конвой. Волонтеры неустанно помогают и семьям военнослужащих. С таким же уважением относиться к подвигу солдат и труду друг друга пожелал участникам открытия руководитель егорьевской ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Гусев.

Теперь, у мемориала участникам специальной военной операции — самого страшного, по словам Анатолия Коробенкова, вызова со времен Великой Отечественной войны — каждый сможет выразить благодарность и отдать дань памяти павшим бойцам.

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