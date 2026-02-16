В Егорьевске организовали каникулярные программы для школьников

В Егорьевске в период школьных каникул музей и городская библиотека подготовили тематические экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия для школьников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В егорьевском музее для школьников открыты два отдела с уникальными программами. В отделе истории дети смогут познакомиться с прошлым города, увидеть подлинные артефакты и встретиться с героями разных эпох. Художественный отдел предлагает интерактивные приключения, театрализованные представления и встречи с персонажами из сказок и истории искусства. Участники мероприятий смогут попробовать себя в бальных танцах и изготовлении стекла. Записаться можно по телефонам: +7 (49640) 4‑41‑78 (отдел истории), +7 (49640) 2‑41‑85 (художественный отдел).

В городской библиотеке школьников ждут творческие мастер-классы по технике Эбру, художественной росписи, рисованию кофе, изготовлению свечей и другим направлениям. Также организованы экскурсии в мир науки и истории, игровые программы и литературные викторины. Все занятия рассчитаны на группы от пяти человек. Для уточнения дат и записи необходимо позвонить по телефону: 8 (49640) 6-60-17.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.