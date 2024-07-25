В Егорьевске определяют источник загрязнения ручья Смородинки и реки Гуслицы

Предприниматель из округа Егорьевск обратился в администрацию муниципалитета с просьбой проверить факт сброса сточных вод в ручей Смородинка. Он протекает по территории бывшего хлопчатобумажного комбината и впадает в реку Гуслица. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мужчина рассказал, что несколько дней назад он и его сотрудники заметили, что у родниковой воды изменился цвет — он стал красно-черным. Также у воды появился сильный химический запах.

Заместитель главы округа Роман Заплитный выехал на место и познакомился с ситуацией. Сюда же приехали приглашенные специалисты передвижной лаборатории Мособлэкомониторинг, чтобы взять пробы воды и определить степень загрязнения.

Для объективности исследования пробы взяли также в трех точках реки Гуслицы. Внизу и вверху по течению, а также в месте впадения ручья в реку. Такие фоновые пробы нужны, чтобы сравнить показания концентрации загрязняющих веществ в воде. Экспертное заключение будет известно в течение двух недель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.