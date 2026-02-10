В Егорьевске готовят трассу к зимнему марафону BellaRun 22 февраля

В Егорьевске 22 февраля состоится ежегодный зимний марафон BellaRun, для подготовки к которому специалисты провели выездное совещание и начали очистку трассы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На улице Антипова прошло выездное совещание по подготовке к марафону «BellaRun». Спортивное мероприятие состоится 22 февраля и соберет легкоатлетов из разных регионов. В прошлом году в марафоне участвовали 509 спортсменов из 88 городов России и Белоруссии. Участникам предложат дистанции 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства совместно с профильными службами осмотрели трассу, определили объемы дополнительной очистки и вывоза снега с автодорог, тротуаров, обочин, автобусного павильона и парковки. Перед марафоном асфальтовое покрытие обработают от наледи. В работах задействуют бригады и технику «Мосавтодора», Егорьевской службы благоустройства и центра обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы.

В день марафона, 22 февраля, при участии сотрудников Госавтоинспекции частично ограничат движение транспорта на ряде улиц: от перекрестка Антипова и Рязанской до трассы Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, на Антипова от Хлебникова до Рязанской, а также на Кирпичной от дома №40 до Антипова. Водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.