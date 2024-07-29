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В Егорьевске благоустраивают один из дворов на улице Спортивной

Специалисты обновляют двор у домов № 10 и 11 по улице Спортивной в округе Егорьевск. Спецтехника начала работу в минувшие выходные. За несколько недель рабочие планируют обустроить новые парковки и заменить асфальт на придомовых территориях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы здесь начинаем с небольшим опозданием: возникли вопросы с инженерными коммуникациями. Вместе с коммунальными службами делаем все возможное, чтобы оперативно выполнить обновление этого двора», — отметил начальник отдела благоустройства управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа Егорьевск Никита Рыков.

Ожидается, что работы по благоустройству на улице Спортивной будут завершены в середине августа.

Ранее стало известно, что работы по благоустройству идут во дворе рядом с домами № 12 и 14 по улице Советской. Завершить обновление этой городской локации рассчитывают до 2 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.