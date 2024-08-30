В Егорьевске 1 сентября состоится фестиваль ударной музыки

В Молодежном центре «Маяк» в Егорьевске 1 сентября пройдет фестиваль, который состоится в крупнейшем парке города округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль ударной музыки — это уникальный концерт, который будет наполнен яркими ритмами, светом и музыкой.

В программе:

Выступление учеников школы DRUMSKILL

Барабанно-световое шоу — DRUM SHOW.

«Впервые эти парни выступили 1 декабря 2021 года с желанием играть яркую и мощную музыку. Силами всего двух человек они смогли объединить живые ударные, электронные сэмплы и световые эффекты. Проект назвали — „DRUMSHOW“. Сейчас на их счету десятки концертов, крутые коллаборации и треки, которые ни с чем другим не спутать», — рассказали организаторы фестиваля.

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