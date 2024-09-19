В Егорьевке высадили более 1,6 тыс сеянцев в рамках экоакции по сохранению леса

​​ В Егорьевском лесничестве одновременно на двух площадках прошла экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». В этом году к ней присоединились более 50 активистов лесного дела, сообщает пресс-служба администрации горокруга Егорьевск.

Волонтеры собрали порядка 10 кубометров мусора и 15 кубометров неликвидной древесины в районе зоны отдыха «Город птиц», созданной егорьевскими лесничими месяц назад на Жуковой горе. В сборе мусора приняли участие представители депутатского корпуса, волонтеры Подмосковья и представители футбольной школы-интерната «Мастер-Сатурн». Отходы были вывезены с территории силами лесной охраны.

«Лес не должен засоряться, он должен быть чистым, тем более это пригородная территория — люди здесь ходят, отдыхают, лыжная база недалеко. Зачем мы это делаем? Если мы не будем показывать пример нашей молодежи, не будем привлекать ее к таким мероприятиям, то кто еще? Лес — это наше общее народное, государственное богатство, которое мы должны беречь», — сказал заместитель председателя совета депутатов г. о. Егорьевск Александр Плотников.

На второй площадке — в Юбилейном участковом лесничестве, неподалеку от деревни Семеновская — прошло мероприятие по дополнению лесных культур. По информации пресс-службы Егорьевского лесничества, волонтеры высадили 1 680 сеянцев сосны. Среди пришедших поддержать акцию были представители компании ООО «Ультрадекор». Каждый год весной и осенью сотрудники предприятия помогают лесникам в проведении акции по лесовосстановлению и по традиции угощают всех собравшихся свежей выпечкой и горячим чаем на своей полевой кухне

«Мы благодарны всем волонтерам, принявшим участие в акции «День в лесу». В связи с установлением на территории лесного фонда Московской области IV и V классов пожарной опасности, проблема мусора выходит далеко за рамки эстетической плоскости. Брошенный мусор — это далеко не так безобидно, как кажется. Даже небольшой осколок стекла может стать причиной лесного пожара. Проходящие сквозь него солнечные лучи в жаркую и сухую погоду могут стать причиной воспламенения сухой травы», — рассказал директор Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Валерий Викулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.