В эфире УВБ-76 прозвучало поздравление и слово «глотанье»

Известная коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую часто называют «Радиостанцией Судного дня» или «жужжалкой», поздравила россиян с наступающим Новым годом.

Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», в 00:21 по московскому времени в эфире прозвучало слово «глотанье», а администрация канала также опубликовала праздничное поздравление.

Ранее, 31 декабря, станция транслировала музыку, поздравление президента Владимира Путина с Камчатки и гимн России, а 30 декабря — классические композиции, включая тему из балета «Лебединое озеро» и песню из мультфильма «Бременские музыканты».

УВБ-76 вещает с 1976 года и известна тем, что большую часть эфира занимают шумы и закодированные сообщения, которые энтузиасты часто связывают с глобальными событиями.



