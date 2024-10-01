В Дзержинском прошел концерт, посвященный Дню пожилых людей

В Центре социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» в Дзержинском 1 октября, накануне Дня пожилого человека, прошел концерт «Ваш возраст золотой». Мероприятие подготовили учащиеся и преподаватели МБУ ДО «Детская музыкальная школа», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В исполнении солистов ансамбля «Голюбовская горка» прозвучали шуточные, хороводные и плясовые народные песни. Воспитанники школы продемонстрировали свои навыки игры на скрипке, гитаре, балалайке и кельтской арфе.

Закончился концерт выступлением Татьяны Скрипнюк с песней о хорошем настроении, которой подпевал весь зал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.