В двух округах Подмосковья оштрафовали нарушителей за незаконный сброс отходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний по фактам нарушений в двух городских округах. Оба случая связаны с незаконным размещением отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

В деревне Фатеево, на территории индустриального парка сотрудниками ОМВД РФ «Павлово-Посадский» был задержан гражданин, который, управляя самосвалом, сбросил на открытый грунт строительные отходы: бой кирпича и бетона, перемешанные с грунтами. Аналогичное нарушение допустил другой гражданин, выгрузивший грунт неизвестного происхождения в деревне Высоково городского округа Мытищи, причем сделал это в водоохранной зоне противопожарного пруда.

По итогам рассмотрения протоколов оба нарушителя привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Совместная работа Минэкологии и полиции по пресечению незаконного сброса отходов продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.