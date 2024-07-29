В Думе не поняли, как повстанцы смогли разбить колонну «вагнеровцев» в Мали

Журавлев: нужно сделать все для возвращения пленных бойцов ЧВК «Вагнер» из Мали

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что взятых в плен в Мали бойцов ЧВК «Вагнер» необходимо вернуть в Россию. Парламентарий отметил, что окончательные выводы о том, каким образом профессиональные военные оказались в западне, можно будет сделать только после проведения детального расследования. Прежде всего, необходимо оказать поддержку бойцам для их возвращения домой, сообщает NEWS.ru .

По словам депутата, трудно точно установить, что именно произошло в Африке. Однако, согласно предварительным данным, россияне стали жертвами засады, организованной местными вооруженными группировками.

Журавлев задался вопросом, как профессиональные военные могли попасть в ловушку туарегов. Он также отметил, что появилась информация о том, что противник сбил вертолет и транспортник. В связи с этим законодатель обратил внимание на вопрос, каким образом у племен, обитающих в пустыне, появились средства ПВО.

«Конечно, Запад, который Россия постепенно вытесняет с африканских просторов, наверняка лелеет мечты нам отомстить, и при желании в происходящем можно усмотреть руку НАТО. При этом ответственность взяли на себя исламские радикалы, которые тоже, к слову, частенько сотрудничают с западными спецслужбами», — заключил Журавлев.

Ранее Telegram-канал «Белорусский силовик» опубликовал заявление ЧВК «Вагнер» по боестолкновению в Мали. В военной компании заявили, что с 22 по 27 июля «вагнеровцы» вели ожесточенный бой с террористами и боевиками в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. Российские военные понесли потери — погиб командир 13 штурмотряда ЧВК Сергей «Пруд» Шевченко и его подчиненные.

Позже российские военкоры также утверждали, что среди погибших «музыкантов» в Мали оказался автор и администратор Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый.