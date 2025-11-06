В Дубне в юбилейный год построят два участка велодорожки «Дубненская кругосветка»

В Дубне продолжается подготовка к строительству двух участков велодорожки «Дубненская кругосветка». Огромная работа по проектированию участков, с учетом всех нюансов, завершается. Документы готовятся к экспертизе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас речь идет о двух этапах в Дубне: от железнодорожного вокзала «Большая Волга» до моста через Волгу, и от профилактория «Ратмино» до поселка «Кентавр».

Протяженность первого участка — 2,5 километра. Он будет выполнен в основном из асфальтобетона, только небольшой фрагмент — в гравии. Проект по этому этапу от железнодорожного вокзала «Большая Волга» до моста через Волгу требовал более детальной проработки, так как было решено, что здесь велодорожка пройдет через озеро Керосинка. В результате проектировщики предложили новое, интересное решение.

«Это будет очень красивый участок. Через озеро сделаем металлические мостики, красиво вписанные в природный ландшафт. „Дубненская кругосветка“ — важный проект для Дубны, для дубненцев, так что в юбилейный год рассчитываем завершить еще 2 участка», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Участок от профилактория до поселка «Кентавр» растянется на 3 км (0,7 км — связующие участки). Он будет выполнен частично в гравии, частично в асфальте.

До конца года проекты выйдут из экспертизы, и начнется конкурентная процедура по выбору подрядной организации. К работам здесь рассчитывают приступить в следующем году, как только сойдет снег.

Напомним, первые участки велодорожки уже построены. От моста в сторону Институтской части и до Ратмино жители Дубны уже катаются. Эти этапы пользуются большой популярностью. Здесь выполнена разметка и установлено освещение. Зимой велодорожки используются для прокладки лыжни.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.