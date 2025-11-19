В Дубне участницы конкурса «Воспитатель года» обучают методу биоэнергопластики

В Дубне участницы городского профессионального конкурса «Воспитатель года — 2025» провели для коллег мастер-класс по методу биоэнергопластики. 4 педагога дубненских дошкольных образовательных учреждений заявились на конкурс. Причиной для многих из них стало желание поделиться с другими своим опытом, разработками, эффективность которых доказало время. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мастер-класс — задача со звездочкой. Увлечь своей идеей взрослых опытных коллег — сложная цель. Но, методики, которые демонстрируют участницы конкурса, интересны, эффективны, и педагоги энергично протыкают спицей воздушные шары, нанизывают на тросик угощение для птиц, качаются на балансировочной доске.

Умение балансировать стимулирует работу мозжечка — той части головного мозга, которая отвечает за координацию движений, равновесие и мышечный тонус, что необходимо для формирования речи и психических функций ребенка. А сложным словом биоэнергопластика называется сочетание четкой артикуляции и движений кистей и пальцев рук. Применение этого метода позволяет улучшить речь и память, координацию движений, мелкую моторику.

Конкурсанткам предстоит пройти путь, состоящий из трех задач: презентация, мастер-класс и занятие с воспитанниками другого детского сада. На всех стадиях от них потребуется продемонстрировать высокий уровень профессионального мастерства и будет определена победительница.

«Всегда говорю, что воспитатели — это вторые мамы. На сотрудниках детских садов лежит огромная ответственность, ежедневно они заботятся, воспитывают, обучают наших детей. В этом году в марте подписал постановление об оказании дополнительных мер поддержки работникам детских садов. Конкурс «Лучший воспитатель года», — еще одна возможность поблагодарить наших сотрудников детских садов», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.