В Дубне стартовала подготовка выставки артефактов из зоны СВО

Ассоциация ветеранов СВО в Дубне совместно с Министерством обороны РФ и администрацией наукограда готовит открытие выставки артефактов из зоны проведения специальной военной операции, а также личных вещей военнослужащих, которые и сейчас находятся на передовой. Обсуждение экспозиции прошло в Музее Дубны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Планируем в нашем городе организовать музей, чтобы показать жителям современные реалии войны, чтобы показать, как она изменилась со времен Великой Отечественной. Планируем сосредоточиться на беспилотных летательных системах, потому что война сейчас поменялась: бои ведутся в основном дронами. Также будет военное обмундирование, покажем шевроны. Все, что есть. Отсюда постараюсь предоставить туда», — рассказал по телемосту из зоны СВО руководитель дубненской ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.

В экспозиции будут представлены FPV-дроны как российских войск, так и войск противника. Выставка будет бесплатной для всех категорий граждан: ее проведут в атриуме вокзала «Большая Волга».

«Экспозицию также планируем перемещать по школам: детям будут рассказывать об экспонатах члены ассоциации ветеранов СВО, ветераны боевых действий, которые уже вернулись из зоны боевого соприкосновения», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Поддержку в проведении выставку окажут члены «Молодой Гвардии Единой России» в Дубне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.