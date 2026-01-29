В Дубне стартовала международная конференция по математике и компьютерным наукам

С 26 по 31 января 2026 года в Государственном университете «Дубна» проходит XXXIII международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» с участием более 240 представителей научных и образовательных центров России и зарубежья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

XXXIII Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» открылась 26 января 2026 года в Государственном университете «Дубна». Соорганизатором мероприятия выступил Объединенный институт ядерных исследований. В конференции принимают участие около 240 специалистов из России, Азербайджана, Алжира, Казахстана и Китая. Формат включает как очные, так и дистанционные выступления.

Ключевая тема конференции — междисциплинарность. Участники обсуждают вопросы математики, биологии, экономики, образовательных и информационных технологий, медицины, литературы, музейного дела и других областей.

В первый день на пленарном заседании сотрудники Объединенного института ядерных исследований представили доклады о мегасайенс-проекте NICA, Фабрике сверхтяжелых элементов, нейтринной программе, цифровых технологиях и интеллектуальном анализе данных, а также о новом поколении искусственного интеллекта XAI 2.0. 27 января директор ЛРБ ОИЯИ Александр Бугай рассказал о радиобиологических исследованиях, а 28 января ведущий методист Петр Ширков выступит с докладом о современных проблемах образования и технологическом суверенитете.

Организаторами конференции выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Пущинский научный центр биологических исследований РАН, Институт биофизики клетки РАН, Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, Объединенный институт ядерных исследований, Государственный университет «Дубна» и другие научные организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.