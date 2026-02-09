В Дубне стартовал зимний семейный зимний проект с уличными играми

В Дубне 8 февраля в сквере имени Павла Журавлева начался зимний развлекательный проект для семей с уличными играми и конкурсами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере имени Павла Журавлева 8 февраля прошла первая встреча нового зимнего проекта для семей. Взрослые и дети участвовали в необычных спортивных состязаниях с надувным инвентарем — лыжами, клюшками, кеглями. Одним из самых веселых этапов стало испытание «белка в колесе», где участники пытались удержаться на ногах внутри большого надувного колеса.

Гостей угощали горячим чаем, конфетами и печеньем. Организаторы учли интересы всех возрастов: для малышей подготовили игры с «пингвинчиками-кеглями» и надувными «лошадками».

Зимние уличные забавы будут проходить до конца февраля. Следующая встреча пройдет в парке семейного отдыха, где у костра планируют петь песни и жарить зефирки. В последнее воскресенье зимы участники смогут сделать скворечники.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что мероприятия будут проходить каждую неделю, а программа будет меняться. Анонсы следующих праздников появятся в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.