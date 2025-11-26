В Дубне создают уникальную программу реабилитации для ветеранов СВО

В Дубне идет работа над созданием уникальной программы реабилитации для ветеранов СВО в рамках проекта по практической стрельбе «Стальной характер», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря этому проекту ветераны СВО, в том числе после серьезных ранений, могут участвовать в соревнованиях, побеждать, учить детей, помогать восстанавливаться сослуживцам, адаптироваться к мирной жизни. Есть уже первые результаты и медики отмечают эффективность этой методики.

«Мы разработали на базе стандартных скоростных упражнений такие, что можно стрелять, сидя в коляске, на стуле, одной рукой. Спортсмен может выполнять эти упражнения наравне с абсолютно здоровыми ребятами», — подчеркивает председатель совета ветеранов СВО федерации практической стрельбы России Андрей Киселев.

Один из разработчиков программы реабилитации для ветеранов СВО — живущий в Дубне председатель совета ветеранов СВО федерации практической стрельбы России Андрей Киселев.

Глава Дубны Максим Тихомиров поддержал идею создания команды ветеранов на базе клуба практической стрельбы, который успешно работает в Дубне, и планирует оказать содействие проекту.

«Вместе с руководителем клуба, ветераном СВО Андреем Киселевым, обсудили развитие клуба и помощь в адаптации наших ветеранов в Дубне в рамках проекта «Стальной характер» — собственной разработке Андрея для обучения бойцов, в том числе с тяжелыми ранениями. Договорились, что вместе будем помогать нашим ветеранам адаптироваться к жизни», — сообщил Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.