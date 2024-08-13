В Дубне планируют благоустроить пешеходную зону у ДК «Октябрь»

В городском округе Дубна специалисты планируют благоустроить пешеходную зону у ДК «Октябрь». Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Дубна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны у ДК Октябрь в городе Дубна», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны у ДК Октябрь в г. Дубна».

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется устройство систем электроснабжения, наружного освещения, видеонаблюдения, а также озеленение и установка малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.