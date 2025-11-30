В Дубне отработали действия при угрозе от БПЛА

Навыки взаимодействия отработали сотрудники спецслужб в Дубне на угрозу, возникшую от беспилотного летательного аппарата — состоялась совместная тренировка, организованная администрацией наукограда и управляющей компанией Особой экономической зоны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По легенде работники одного из предприятий обнаружили в небе летящий квадрокоптер. Сотрудники безопасности незамедлительно выдвинулись в район обнаружения. Грамотными, тактически верными действиями оцепили территорию заградительными лентами», — пояснил заместитель главы г. о. Дубна Алексей Брызгалов.

Такая тренировка — когда угроза идет от заряженного взрывчаткой беспилотника — проводилась впервые. Все службы — по мнению организаторов — отработали достойно. Полицейские не допустили посторонних в зону оцепления. Пожарные прибыли быстро и из укрытия были готовы в любой момент приступить к тушению, если произойдет взрыв. Кинологи обследовали территорию — со своей миссией справились за считанные минуты. Подозрительный квадрокоптер, согласно легенде, увезли в полицию. Планируется продолжать учения в таком актуальном формате, чтобы еще больше отладить взаимодействие между специалистами силового блока и сотрудниками предприятий города.

