В Дубне откроют отделение ассамблеи народов России Московской области

сегодня в 15:51

В Дубне на базе Центра национальных культур создадут муниципальное отделение регионального отделения Ассамблеи народов России Московской области. Учредителями выступили администрация городского округа, Центр национальных культур, Общественная палата Дубны и региональное отделение Ассамблеи.

На площадке планируют проводить культурные, образовательные и развлекательные мероприятия, направленные на укрепление дружбы народов, сохранение культурного многообразия и гармонизацию межнациональных отношений.

Дубна — многонациональный город, где мирно сосуществуют десятки национальных объединений и диаспор. Более десяти лет в Центре национальных культур проходят фестивали, встречи и выставки, объединяющие представителей разных народов. В новом отделении Ассамблеи планируют использовать опыт региональных отделений и реализовать наиболее интересные проекты.

Глава городского округа Максим Тихомиров отметил, что 2026 год объявлен президентом Владимиром Путиным годом единства народов России, и создание отделения Ассамблеи станет важным шагом в развитии межнациональных отношений в Дубне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.