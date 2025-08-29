В Дубне обновят открытую баскетбольную площадку на набережной

Вторую жизнь получит старая баскетбольная площадка, которая располагается в парковой зоне на Комсомольской набережной в Дубне. Много лет она не использовалась и обветшала, теперь — ремонтируется. Сейчас заканчивают демонтировать забор. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Старые секции заменят на новые, из современных материалов, которые закрепят на имеющиеся опоры. Их решено оставить, чтобы избежать масштабных земляных работ в парке и не нанести вреда деревьям. По нюансам оформления — советуются со спортсменами, которые рассчитывают, что площадку можно будет использовать для двухсторонней игры «5 на 5» — размеры позволяют. Вместе обдумывают, какой цвет выбрать для поля, какой — для штрафных зон. Будет подготовлен эскиз. Размеры также позволяют разместить дополнительное оборудование — столы для судей, скамейки. Щиты планируют установить уличные антивандальные. Главное — будут использованы современные материалы и организовано освещение. Работы проводит Объединенный институт ядерных исследований.

«Важно, что обновленная баскетбольная площадка будет доступна не только спортсменам из ОИЯИ, но и всем горожанам», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Она будет закрываться только на ночь из соображений безопасности. Расписание работы планируется разместить на входе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.