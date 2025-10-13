В Дубне будут готовить квантовых инженеров по поручению главы государства

Исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин подписал заявку на присоединение к соглашению о квантовом консорциуме бизнеса и вузов. Это важный шаг для высшего учебного заведения, который означает, что в наукограде должна появиться первая в России магистерская кафедра для подготовки квантовых инженеров. Это повысит конкурентоспособность дубненских студентов на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это одна из первых программ в Российской Федерации, которая направлена на подготовку квантовых инженеров. И в университете, и в Объединенном институте ядерных исследований есть целый ряд задач, для решения которых нужны такие специалисты. Можно сказать, что Дубна снова подтверждает свое технологическое лидерство», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Как отметил и. о. ректора университета «Дубна» Андрей Деникин, уже сегодня студенты могут работать на базовых предприятиях города, пользоваться теми возможностями в сфере квантовых информационных технологий, которые они представляют. Задача руководства вуза — создать материально-техническую и научно-исследовательскую базы для новой образовательной программы. Два факультета вуза — Институт системного анализа и управления и Инженерно-физический институт, станут базовыми подразделениями, где и будут готовить квантовых инженеров для решения самых современных задач государства.

Квантовый консорциум был создан 2 года по поручению президента России Владимира Путина, в него уже входят ведущие вузы страны.

Главная цель — обеспечить отечественную экономику высококвалифицированными кадрами, способными разрабатывать и внедрять инновационные решения в области квантовых информационных технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые „творят“», — заявил Воробьев.