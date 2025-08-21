В Дубне 10% педагогов пользуются компенсацией на аренду жилья

В преддверии начала учебного года в Дубне прошла встреча главы городского округа в с молодыми педагогами, а также директорами школ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Дубне для педагогов действуют меры социальной поддержки. Есть возможность получения муниципального жилья — этой услугой пользуются 25 педагогов. Из 420 педагогов 48 — почти 10 процентов — получают компенсацию аренды жилья.

«Я уроженка Луганской области. Уехали в 2014 году в Курскую область, жили там 10 лет. Муж получил предложение о работе из особой экономической зоны в Дубне. И я думала: где я смогу тут работать? Отправила свое резюме и получила предложение о трудоустройстве. Город восхитительный, красивый, очень яркий, очень насыщенные выходные, такая набережная красивая. Очень много мест для детей, где можно себя проявить: даже скейт-площадка, велодорожки. Очень здесь нравится», — поделилась заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 8 Анна Гурьева.

«Для иногородних педагогов, которые приезжают работать в наукоград, также предусмотрен муниципальный грант в размере 300 тысяч рублей единовременно», — отметил глава Дубны.

В ходе встречи Максим Тихомиров рассказал учителям и о главных событиях Дубны, а также взял наказы на будущий год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.