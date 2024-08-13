В домодедовском микрорайоне Южный заасфальтировали тротуар к школе

К зданию школы № 9 в микрорайоне Южный теперь легко дойти жителям нечетной стороны домов, поскольку там был заасфальтирован тротуар, сказали в пресс-службе администрации городского округа.

«Жители обращались в территориальный отдел с просьбой облагородить самый близкий путь до школы и детского сада — тропинку между этими учреждениями. Этот путь, конечно, короче и удобнее. Поэтому администрация городского округа Домодедово пошла навстречу и к новому учебному году сделала удобную дорожку», — сообщила начальник территориального отдела микрорайона Южный Наталья Мельник.

Председатель женсовета микрорайона Южный Виктория Костикова рассказала, что часто общалась с мамами школьников по этому вопросу. На тот момент он стоял остро, но теперь решился.

«Ко мне приходили родители, просили посодействовать в решении этой проблемы. Но долго уговаривать не пришлось. Тропинку сделали уже в этом году», — поделилась Костикова.

Чтобы жителям микрорайона было удобно заниматься спортом, в школьном заборе также делают дополнительный вход на спортивную площадку. Начальник территориального отдела сообщила, что в этом году облагородили тротуары к трем школам микрорайона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.