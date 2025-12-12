В Домодедово завершили благоустройство двора на бульваре 60-летия СССР в Гальчино

В деревне Гальчино городского округа Домодедово завершили благоустройство двора у дома № 15 на бульваре 60-летия СССР в рамках губернаторской программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Гальчино обновили двор у дома № 15 на бульваре 60-летия СССР. Работы провели по губернаторской программе благоустройства дворовых территорий с установкой детских игровых площадок. Жители вместе с представителями администрации оценили качество выполненных работ и обсудили дальнейшее содержание территории.

В ходе благоустройства установили современный и безопасный игровой комплекс для детей разных возрастов, обновили парковочные места, капитально отремонтировали внутридворовой проезд, уложили новое дорожное покрытие и улучшили подъездные пути. Также обновили освещение для повышения безопасности в темное время суток.

Заместитель главы Домодедово Александр Назаров отметил, что все работы завершили в срок и с надлежащим качеством. В дальнейшем на детской площадке планируют установить системы видеонаблюдения для дополнительной безопасности. Жители положительно оценили изменения и получили ответы на вопросы по уборке территории. Управляющей компании поручено усилить контроль за содержанием двора и прилегающих зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.