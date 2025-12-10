В Домодедово с 2026 года все вывески переведут на русский язык

С 2026 года в Домодедово информация на вывесках, табличках и витринах должна будет размещаться только на русском языке в соответствии с изменениями в законе о защите прав потребителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу поправки в Федеральный закон «О защите прав потребителей», которые регулируют оформление наружной рекламы. Согласно новым требованиям, вся информация на вывесках, указателях и витринах должна быть представлена исключительно на русском языке. Исключение составляют только фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке.

Главный инспектор отдела потребительского рынка и рекламы администрации Домодедово Татьяна Воробьева пояснила, что нововведения направлены на поддержку и защиту государственного языка. Она отметила, что такие изменения сделают городскую среду более понятной и удобной для жителей и гостей города.

Жители Домодедово поддержали инициативу, отметив, что кириллица помогает быстрее ориентироваться в городе. Представителям бизнеса и рекламных компаний предстоит заранее подготовиться к новым требованиям законодательства.

