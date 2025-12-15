сегодня в 18:42

В Домодедово прошли Рождественские образовательные чтения о воспитании молодежи

Муниципальные Рождественские образовательные чтения состоялись в образовательном комплексе «Доминанта» в Домодедово. Участники обсудили роль духовно-нравственного воспитания и взаимодействие школы, семьи и духовенства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательном комплексе «Доминанта» в Домодедово прошли муниципальные Рождественские образовательные чтения. В этом году их посвятили теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Участники встречи обсудили значение духовно-нравственного воспитания в современной системе образования, роль традиционных ценностей и совместную работу школы, семьи и духовенства в формировании личности ребенка. Особое внимание уделили вопросам преемственности поколений, воспитания ответственности и уважения у молодежи.

Глава городского округа Евгения Хрусталева отметила, что духовно-нравственное воспитание становится основой устойчивости общества, а сотрудничество системы образования и Домодедовского благочиния уже приносит результаты.

Благочинный Домодедовского церковного округа иерей Андрей Дьячков подчеркнул, что образование и нравственные ценности тесно связаны и помогают передавать молодежи культурное наследие.

На встрече представители родительского комитета рассказали о семейных реликвиях и традициях, которые помогают сохранять внутреннюю силу и передавать ценности из поколения в поколение.

В завершение чтений наградили священнослужителей и педагогов домодедовских школ за вклад в духовно-нравственное воспитание детей и подростков. Мероприятие стало площадкой для обсуждения будущего образования и роли нравственных ориентиров в формировании нового поколения.

