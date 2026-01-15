В Домодедово прошел шахматный турнир в память о погибших участниках СВО

Шахматный турнир в школе № 9 Домодедово провели по инициативе Комитета семей воинов Отечества городского округа. Мероприятие стало не только спортивным событием, но и способом поддержать семьи погибших бойцов, выразить уважение к их мужеству и самоотверженности.

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Анжелика Манджиева отметила, что турнир — это дань памяти и возможность показать, что подвиг бойцов не будет забыт. Она подчеркнула, что каждый ход на турнире посвящен тем, кто отдал жизнь за будущее страны.

Соревнования прошли по швейцарской системе в семь туров, что позволило участникам продолжать борьбу независимо от исхода отдельных партий. В турнире приняли участие 40 спортсменов, для многих из которых это был первый серьезный опыт. В перерывах участники анализировали партии и готовились к следующим играм.

Член Комитета семей воинов Отечества Марина Сергеева подчеркнула, что шахматы помогают понять основы стратегии, а турнир стал примером объединения поколений через спорт и память о героях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.