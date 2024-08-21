В Домодедово обучают детей с помощью квест-игр

Молодой учитель начальных классов Юлия Чистякова рассказала, как применяет квест-игры в работе с учениками Домодедовской средней общеобразовательной школы № 1, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юлия Антоновна – победительница муниципального конкурса «Лучшая методическая разработка квест-игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста».

«Технология проблемного обучения подразумевает под собой постановку проблемной ситуации. Например, в начале урока детям ставлю задачу, которую они заведомо не смогут решить, поскольку для ее решения у них недостаточно знаний. В ходе урока школьники самостоятельно находят информацию в разных источниках и выстраивают модель решения. Они, как юные ученые, открывают сами в себе новые потенциалы, расширяют границы своих познаний и преодолевают трудности решения поставленной задачи», – пояснила Чистякова.

Конкурс проходил в рамках муниципального проекта «Школа доброты» на базе МАОУ Востряковского лицея № 1.

После объявления результатов народный артист России Юрий Куклачёв лично наградил молодого педагога Юлию Чистякову грамотой.

Также в копилке молодого педагога участие в конкурсах: «За нравственный подвиг», «Педагогический старт», региональный конкурс методических разработок молодых педагогов «Мой урок по ФГОС».

«Я учитель первой квалификационной категории, она присваивается благодаря участию и победам в муниципальных, региональных конкурсах, выступлению на семинарах, прохождению курсов повышения квалификации, а также в общий зачет идут выступления учеников моего класса», – рассказала молодой педагог Юлия Чистякова.

Юлии Антоновне 22 года, окончила Московский педагогический колледж и в новом учебном году станет классным руководителем, только теперь уже четвертого «Д» класса.

Молодой педагог продолжает обучение и получает высшее образование в Московском государственном педагогическом университете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.