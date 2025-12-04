В Домодедово обсудили подвоз школьников и установку светофора в Барыбино 2 декабря

В микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово 2 декабря прошла встреча жителей с главой округа Евгенией Хрусталевой, командой администрации и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым, где обсудили подвоз детей в школу, установку светофора и обустройство остановок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи одним из главных вопросов стал подвоз школьников из деревни Красное и близлежащих поселков — КП «Фламандия», КП «Рэд», КП «Красные пруды» и КП «Красная поляна». Сейчас в этих населенных пунктах проживает 16 учеников, которые обучаются в Заревском корпусе образовательного комплекса «Вертикаль».

Вопрос организации нового маршрута школьного автобуса уже рассмотрела комиссия по безопасности дорожного движения. Для запуска маршрута необходимо установить новый светофор на пересечении Каширского шоссе и подъездной дороги к деревне Красное, а также обустроить разворотный круг и посадочные площадки в районе деревни и соседних поселков.

Работы относятся к региональной дорожной сети. Администрация направила обращение в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ожидает решения. Все обращения жителей, поступившие на встрече, находятся на контроле. Формат открытых встреч с жителями будет продолжен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.