В Домодедово напомнили правила поведения при встрече с бездомными собаками

В городском округе Домодедово напомнили, как вести себя при встрече с бездомными собаками, рассказали о действующей программе стерилизации и подчеркнули важность осторожности при нахождении рядом с животными, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово периодически встречаются бесхозяйные собаки. Большинство из них прошли стерилизацию и вакцинацию по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат», которая действует по всей Московской области. Такие животные возвращаются в привычную среду и отмечены биркой на ухе. Стерилизованные собаки обычно менее агрессивны, так как не защищают территорию и потомство.

Если собака проявляет агрессию, этот факт необходимо официально зафиксировать. В случае укуса важно сразу обратиться в медицинское учреждение и получить справку — только тогда животное могут отловить и передать в приют для пожизненного содержания.

Начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации Домодедова Марина Мальцева отметила, что детей следует учить осторожности: подходить к уличным животным, гладить или кормить их небезопасно. Подкармливать бесхозяйных собак законом не запрещено, но делать это нужно аккуратно. Осенью количество таких животных увеличивается, так как после дачного сезона часть питомцев оказывается на улице.

Марина Мальцева подчеркнула, что ответственность за животных несут владельцы: если хозяин не может содержать питомца, он обязан передать его новым ответственным людям или в приют, оплатив содержание. За жестокое обращение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Соблюдение правил безопасности и гуманное отношение к животным помогают снизить риски для жителей и поддерживать ответственное обращение с животными.

