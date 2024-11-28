В Домодедове больше 500 обращений поступило в фонд «Защитники Отечества»

В городском округе Домодедово больше 500 обращений поступило в фонд «Защитники Отечества» по Московской области с момента его образования. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа Домодедово.

В регионе введена система кураторства: члены регионального правительства, главы, депутаты, сотрудники муниципальных администраций сопровождают семьи участников СВО, находятся с ними на связи. Появляются новые вызовы — это обращения демобилизованных, людей с ранениями и инвалидностью, вопросы по поиску пропавших без вести.

Фонд поддерживает:

уволенных с военной службы ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО;

защитников Донбасса, участников боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР;

с 11 мая 2014 года — участников добровольческих формирований, принимавших участие в СВО;

участников частных военных компаний, содействующих выполнению задач СВО;

семьи вышеперечисленных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения с военной службы от увечий или заболеваний полученных в ходу СВО.

«На территории городского округа Домодедово работает социальный координатор филиала фонда „Защитники Отечества“ по Московской области. Работу центров поддержки обсудили на еженедельном совещании с Губернатором. Вместе со всему муниципалитетами Подмосковья работаем над тем, чтобы взаимодействие с семьями участников специальной военной операции было адресным», — глава Домодедово Евгения Хрусталева. Контактный номер телефона:+7 980 374-20-00

Также можно прийти на личный прием по адресу: г. Домодедово, Площадь 30-летия Победы, д. 1. График работы: по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.