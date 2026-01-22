В Домодедово более 5 тыс работников получили задержанную зарплату

В Домодедово межведомственная комиссия помогла вернуть почти 700 миллионов рублей задолженности по зарплате более 5 тысячам сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово продолжается работа по защите трудовых прав граждан и погашению задолженности по заработной плате. По данным межведомственной комиссии, на сегодняшний день работникам возвращено почти 700 миллионов рублей. Законные выплаты получили свыше 5 тысяч человек.

Комиссия взаимодействует с надзорными органами, работодателями и профильными структурами, чтобы добиться погашения долгов и предотвратить повторные нарушения. Работа по восстановлению трудовых прав ведется на постоянной основе.

Специалисты подчеркивают, что выплата заработной платы — обязанность работодателя, установленная законом. Задержка или невыплата зарплаты считается нарушением трудового законодательства и влечет ответственность.

В случае задержки выплат или других нарушений сотрудники могут обратиться в органы прокуратуры или Центральную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда. Жалобу можно подать через портал онлайнинспекция.рф или по телефону горячей линии: 8 (495) 343-95-98 (ежедневно с 09:00 до 18:00).

