В Домодедове звукорежиссер получил квартиру по соцпрограмме

В доме культуры Домодедова прошла встреча со звукорежиссером Владимиром Осадчим, который рассказал о покупке квартиры по программе социальной поддержки. Жилье он приобрел с использованием субсидии и ипотеки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Осадчий работает звукорежиссером в доме культуры Домодедова и сегодня управляет звуковым оборудованием и освещением с экрана смартфона. Недавно ему удалось решить и жилищный вопрос благодаря участию в социальной программе поддержки работников бюджетной сферы.

«Если честно, это свалилось как манна небесная. Я вообще не знал об этом. Мне позвонили с нашего «Импульса» и спросили: «Владимир Борисович, а вы у нас отработаете пять лет?» Я сказал: «Да, конечно, мне здесь очень нравится и если позволит мое здоровье, я и 10 лет отработаю»», — рассказал Осадчий.

Он приобрел квартиру на личные сбережения, воспользовавшись субсидией и возможностью оформить ипотеку. По его словам, программа предусматривает переезд из более комфортного района — в его случае из Ступино — в село Вельяминово для работы. «Смысл этой субсидии в том, что ты переезжаешь из более комфортного района в село для работы. Чудо какое-то было! Чудеса случаются!» — добавил он.

Депутат местного совета Андрей Грачев отметил, что в Подмосковье действуют программы «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека», которые помогают обеспечить жильем работников культуры, образования, спорта и здравоохранения. По его словам, федеральная программа «Земский работник культуры» должна расширить эту практику на всю страну и способствовать закреплению специалистов на селе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.