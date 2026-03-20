В Домодедове заведующая детской библиотекой получила премию

Заведующая городской детской библиотекой №32 в Домодедове Анна Фролова получила звание «Лучший по профессии» за проект летнего чтения и развитие современных форм работы с детьми, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городская детская библиотека №32 в Домодедове стала центром притяжения для юных читателей. Учреждение уже несколько лет возглавляет Анна Фролова. По ее словам, современная библиотека — это не только место для чтения, но и информационно-досуговый центр, где детям помогают полюбить книгу.

«Современная детская библиотека — это современный информационный досуговый центр. Наша работа направлена на то, чтобы влюбить детей в книгу. Все наши мероприятия крутятся вокруг книги», — сказала Анна Фролова.

В библиотеке проходят литературные викторины, читательские конференции и встречи с авторами, работают кружки. Фонд включает как классические произведения, так и новинки современных писателей. Фролова работает в библиотечной системе уже 10 лет и вместе с командой реализует проекты, направленные на приобщение детей к чтению и культуре.

Один из посетителей, Игорь Зайцев, отметил высокий уровень работы сотрудников.

«Библиотекари у нас хорошие. Могут найти любую книгу, которую я захожу. Энциклопедии, фантастику, детективы», — поделился он.

Премию «Лучший по профессии» Анна Фролова получила за представленный на конкурс проект летнего чтения. По ее словам, награда стала признанием работы всей команды и подтверждением того, что библиотека остается востребованным пространством для учебы и творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.