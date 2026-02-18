В Домодедове выберут Королеву Подмосковья среди участниц «Активного долголетия» 5 марта

Областной конкурс красоты «Королева Подмосковья – 2026» среди женщин старше 55 лет, участвующих в программе «Активное долголетие», пройдет 5 марта в Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В конкурсе примут участие женщины старше 55 лет, проживающие в Московской области и зарегистрированные в программе. Первый, муниципальный этап прошел с 2 по 15 февраля. Финал включает три блока: презентационный видеоролик «Будем знакомы», творческий конкурс «Марафон талантов» с участием членов семьи и друзей, а также дефиле в вечерних нарядах.

Победительнице вручат корону. В рамках события также пройдут выставки декоративно-прикладного и художественного творчества и мастер-классы. Конкурс состоится по адресу: Домодедово, Каширское шоссе, д. 100А, Дворец культуры и спорта «Мир». Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (917) 573-60-05, 8 (905) 768-66-36 или по электронной почте domkcsor@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.