В Домодедове стартовал чемпионат по мультимедийной журналистике

Взять настоящее интервью у живого героя, снять бэкстейдж и смонтировать свой первый сюжет — с этого начался чемпионат по мультимедийной журналистике «4К» в Домодедове. В молодежном центре «Победа» собрались школьники, готовые погрузиться в мир большого контента.

Вместо скучных лекций юных фотографов и операторов сразу отправили на практику. Эксперты медиафорума «4К» показали, как ловить свет, держать кадр и монтировать видео. По словам продюсера форума Елены Власовой, затеяли все это не ради развлечения. Главная цель — дать ребятам реальные навыки и сплотить разрозненные школьные студии в единую сеть. Проект затевался ради профориентации: организаторы хотят вырастить медиаспециалистов, которые останутся работать в родном округе.

Главная фишка чемпионата — интеграция с городским телевидением. Лучшие работы школьных медиацентров будут показывать на ТВ «Домодедово». Теперь у каждого школьника с камерой есть шанс увидеть себя на широком экране.

Сразу после тренинга команды получили первое задание: найти героя, записать видеоинтервью, сделать закулисные фото и собрать из этого готовый материал для жюри.

Проект растянется на весь учебный год. Ребят ждут командные битвы, новые мастер-классы, клуб наставников и работа медиаволонтеров. Финал намечен на май: на большом медиафестивале 4К выберут лучших авторов и наградят победителей. Для домодедовских школьников это отличный старт в профессии.

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