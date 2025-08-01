В Домодедове расчистили 4 га лесного массива от сухостоя и аварийных деревьев

В районе микрорайона Белые Столбы городского округа Домодедово продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия в лесном фонде. Работы ведутся Подольским филиалом ГАУ МО «Мособллес» и направлены на улучшение санитарного состояния зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты очищают территорию от сухостоя, больных и погибших деревьев, которые представляют опасность для людей и могут стать источником распространения вредителей. Особое внимание уделяется участкам, расположенным вблизи жилой застройки и дорог.

На текущей неделе санитарная расчистка от неликвидной древесины проведена на площади 4 гектара в районе улицы Осипенко. Такие работы не только улучшают экологическое состояние леса, но и помогают предотвратить чрезвычайные ситуации, включая падение деревьев и природные пожары.

«Задача подобных мероприятий — не просто навести порядок в лесу, а создать устойчивую и безопасную среду рядом с населенными пунктами. Своевременное удаление больных и сухих деревьев снижает риски для жителей и поддерживает природный баланс», — подчеркнула начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Марина Мальцева.

Санитарная очистка — это важная часть комплексной работы по охране и восстановлению лесных массивов. Работы в округе будут продолжены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.