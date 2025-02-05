В Домодедове проверили состояние нестационарных торговых объектов

Внимание уделялось законности возведенных сооружений, пристроек, соблюдению границ земельных участков, использованию земли по назначению, а также соответствию возведенных объектов архитектурному облику городского округа, прописанному в правилах благоустройства.

В ходе проверки были выявлены нарушения. Глава Домодедово Евгения Хрусталева вместе с собственниками земельных участков определила сроки их устранения и алгоритм действий.

Также представители администрации напомнили, что внешний вид некапитального торгового объекта должен соответствовать требованиям, а перед размещением объекта необходимо подготовить документацию в соответствии с утвержденным порядком. С этими документами можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Домодедово.

«Продолжу проводить такие выезды. Практика показывает, что необходим особый контроль за соблюдением требований к торговым объектам на территории Домодедово», — сказала Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.