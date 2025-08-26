В Домодедове прошла выездная администрация по вопросам ЖКХ

В селе Ильинское состоялся выездной прием жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие собрало большое количество участников, и в результате было задано 92 вопроса. Наибольшее внимание жителей было сосредоточено на следующих темах: 42 вопроса касались ЖКХ, 24 — дорожного хозяйства и транспорта, и 10 вопросов были связаны со здравоохранением. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На приеме работали специалисты ЖКХ, представители управляющих компаний и других служб администрации, которые были готовы дать профессиональные разъяснения по поднятым вопросам. Каждое обращение взято в работу, и информация будет обработана для дальнейших действий.

«Формат снова показал свою эффективность: за короткое время жители смогли пообщаться сразу с несколькими специалистами и получить ответы», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Данный выездной прием стал важной возможностью для жителей не только получить информацию, но и высказать свои проблемы напрямую специалистам. В планах администрации продолжать проводить подобные мероприятия, чтобы обеспечить более тесное взаимодействие с населением и решать актуальные проблемы на месте. Такой подход позволяет оперативно реагировать на запросы граждан и улучшать качество жизни в населенном пункте.

Следующий выездной прием по вопросам ЖКХ пройдет в микрорайон Южный 29 августа с 17:00 до 19:00 в школе № 9 им. Героя Советского Союза Д. К. Курыжова (ул. Курыжова, д. 27, 1-е здание).

На приеме будут специалисты ЖКХ, представители управляющих компаний и служб администрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.