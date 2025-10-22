В Домодедове прошла семейная акция «Шаг за шагом вместе с папой»

В Домодедовской школе № 8 состоялось мероприятие «Шаг за шагом вместе с папой», объединившее семьи учащихся и педагогов – «Крепкая семья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Евгения Хрусталева вместе с семьёй и активными родителями приняла участие в интерактивных площадках. Участники попробовали себя в роли операторов беспилотников, сняли короткие видеоролики о своих семьях, изготовили открытки и посадили символическое семейное дерево.

«Главная ценность таких встреч – единство семьи, время, проведённое вместе, и возможность показать детям, как важно уважать, поддерживать и гордиться своими родителями», – отметила Евгения Хрусталева.

Праздничное мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере. Все участники отметили, что подобные инициативы укрепляют семейные традиции, способствуют воспитанию уважительного отношения к старшему поколению и создают положительный пример для подрастающих домодедовцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.