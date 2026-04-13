В Домодедове прошел международный форум дошкольников

Международный форум дошкольников «Экосистема детского роста» прошел 10 апреля на базе школы №9 в Домодедове. В нем приняли участие педагоги, ученые, студенты и родители из России, Ирландии, Китая, Абхазии и Беларуси, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум объединил специалистов в сфере образования для обсуждения развития детей с раннего возраста. Участники говорили о будущем системы образования, роли современного воспитателя и формировании интереса к науке и инженерии уже в дошкольные годы.

«Для нас это принципиально. В Домодедове выстроена единая вертикаль образования: ребенок проходит путь от детского сада до окончания школы в одном образовательном комплексе. В итоге он последовательно развивается в единой среде, где каждый этап усиливает предыдущий», — пояснила глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Форум продолжался два дня. Программа включала теоретические сессии и практическую часть — работу выездных образовательных площадок, где педагоги обменивались опытом и осваивали современные инструменты обучения.

«Горжусь, что округ становится площадкой для международного обмена опытом. При поддержке Единой России мы последовательно развиваем образование, создаем условия для роста детей и тех, кто их учит», — добавила Евгения Хрусталева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.