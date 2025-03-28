В Домодедове подвели итоги антинаркотической операции «Чистое поколение-2025»

Глава Домодедова провела заседание антинаркотической комиссии, на которой обсудили результаты профилактической работы с несовершеннолетними на территории муниципалитета, а также итоги проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Проблема наркомании в Подмосковье остается напряженной. Несмотря на некоторые положительные моменты в работе с наркозависимыми, основным критерием оценки состояния наркопораженности территории были и остаются показатели смертности. Всего за 2024 год на территории округа зарегистрировано 25 смертей», — сказал начальник управления территориальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского округа Домодедово Анатолий Салихов.

Наркозависимыми в основном являются молодые люди. Поэтому главная профилактическая работа сосредоточена в образовательных учреждениях и в сфере культуры. В школах для учащихся старше 13 лет проводят два вида тестирования: социально-психологическое и медицинский осмотр в форме скрининга.

«В учебном году 2024/2025 тестирование проводилось с сентября по ноябрь 2024 года во всех образовательных учреждениях. Всего подлежало тестированию 9492 человека. Прошли тестирование 9446. Это 99,5%. Из них отказов — 46 человек», — сказала начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

В прошлом учебном году отказавшихся от тестирования было почти в два раза больше. Руководство образовательных учреждений работает с родителями, убеждая их в необходимости таких мероприятий.

Также в профилактическую антинаркотическую работу вовлечены патриотические, спортивные и добровольческие объединения — это помогает направлять детей в верное русло. Подростков и молодежь вовлекают в участие в культурных событиях, которые проходят в округе. Также за первый квартал текущего года в Домодедово провели более 80 различных викторин, турниров, бесед, тематических часов, направленных на профилактику вредных привычек.

«Все мероприятия направлены на то, чтобы увлечь молодежь спортом, творчеством, общественной деятельностью, добровольчеством, дать возможность проявить себя и показать, что жизнь без вредных привычек может быть яркой», — сказал председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Александр Епишин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.