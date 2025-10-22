В домодедовском доме «Юнармии» открылась новая экспозиция на постоянной основе «Талалихину равные», посвященная летчикам-истребителям, проявившим мужество и отвагу во время Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На выставке представлены портреты героев-талалихинцев, многие из которых совершили воздушные тараны, но по разным причинам не были удостоены звания Героя Советского Союза.

«Здесь очень много портретов летчиков, которые совершили тараны и не были награждены. У каждого из них своя история. Среди них есть те, кто сражался в небе Подмосковья в 1941 году и служил здесь, в деревне Степыгино», — рассказал Юрий Проскурин, руководитель детского патриотического объединения «Юные талалихинцы».

Всего в галерее 23 портрета, выполненные студентами Гжельского университета. Личности летчиков были установлены в ходе многолетних поисковых и архивных исследований, которые ведут члены Межрегиональной патриотической организации «Талалихинцы».

«Мы изучаем наградные документы и видим, что многие герои были представлены к высоким званиям, но не получили их. Мы называем их „недонагражденными“ и стараемся восстановить историческую справедливость по отношению к этим великим людям», — отметил Алексей Земсков, ответственный секретарь совета МООПО «Талалихинцы», полковник запаса.

Организаторы планируют, чтобы галерея стала местом встреч потомков героев, а также площадкой для проведения патриотических мероприятий, уроков мужества и съемок документальных фильмов.

«Мы хотим, чтобы сюда приезжали семьи летчиков, чтобы они могли сами рассказывать другим о подвигах своих героических прадедов», — добавил Алексей Земсков.

Особое место в церемонии открытия занял Тимофей Хархалуп, правнук участника Великой Отечественной войны Семена Ивановича Хархалупа. Он вступил в ряды патриотической организации «Талалихинцы», продолжая семейные традиции.

«Для нашей семьи память о прадеде всегда была важна. Приятно видеть, что теперь его подвиг интересен не только нам, но и другим людям», — поделился Тимофей Хархалуп.

Галерея, посвященная памяти Виктора Талалихина и его боевых товарищей, стала новым символом преемственности поколений и напоминанием о героизме советских летчиков, защищавших Родину в годы войны.

